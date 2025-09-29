Негода наступає: в яких регіонах України чекати дощів та навіть мокрого снігу

У понеділок, 29 вересня, погода в Україні буде прохолодною та дощовою. На високогір’ї Карпат синоптики прогнозують навіть мокрий сніг, а вночі температура там знижувалася до нуля градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Протягом дня у західних і північних регіонах очікуються помірні опади, на решті території країни – слабкий дощ.

Температура повітря у більшості областей коливатиметься від +13 до +18 градусів. У північних і західних регіонах буде прохолодніше – лише +9…+14. У Карпатах прогнозують +1…+5 градусів.

Читайте також: Чекати потепління чи готуватися до тривалого холоду в Україні: прогноз погоди від Діденко

Погода в Києві

Сьогодні в столиці очікується мінлива хмарність та дощ. Вдень стовпчики термометрів покажуть +11…+13°С. У Київській області повітря прогріється приблизно до тих самих значень – +11…+13°С.

Синоптики також озвучили прогноз на жовтень. На більшості регіонів країни похолодання слід очікувати у третій декаді місяця. Середня місячна температура коливатиметься від +7°С до +13°С, що на 1°С вище за кліматичну норму.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли про погоду в Україні в жовтні

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!