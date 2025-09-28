Перерахунок тарифів на доставку газу: скільки українці сплачуватимуть у 2026 році

У 2026 році в Україні буде перерахована вартість доставки газу. Хоча тариф, ймовірно, залишиться незмінним, сума за доставку в щомісячній квитанції буде залежати від обсягів споживання, що стануть відомі після вересня 2025 року.

Згідно з інформацією від видання ГазПравда, вже зараз можна дізнатися, якою буде сума за доставку газу у наступних платіжках. Це пов'язано з тим, що вересень є завершенням так званого газового року. У системі постачання газу "новий рік" починається 1 жовтня.

І саме від обсягів спожитого газу у період з 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 року буде залежати розмір плати за доставку газу, яка нараховуватиметься вже з 1 січня 2026 року.

Тому в цей період надзвичайно важливо своєчасно передати актуальні показання лічильника та переконатися, що у вас немає помилкових боргів за газ.

Як самотужки порахувати вартість доставки газу

Щоб визначити, яку суму ви будете сплачувати щомісяця за розподіл газу у 2026 році, достатньо зробити простий розрахунок.

Візьміть свій річний обсяг споживання газу за період з 1 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року. Цю інформацію можна знайти в особистому кабінеті на сайті вашого оператора ГРМ. Потім помножте отриману цифру на тариф, який діє у вашому регіоні – для різних операторів ГРМ тарифи можуть відрізнятися. До речі, тарифи на розподіл наразі залишаються незмінними. Тому зміна плати залежатиме лише від обсягів споживання. Останній результат розділіть на 12 місяців.

Таким чином, ви зможете визначити орієнтовну суму щомісячного платежу за доставку газу у 2026 році. Однак варто наголосити, що для уникнення зайвих нарахувань у вашій газовій звітності, показання лічильника потрібно передавати щомісяця в період з 1 по 5 число включно.

