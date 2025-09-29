Очікується магнітна буря з індексом 2,7: прогноз на 30 вересня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що деякі люди відчувають головний біль, втому та підвищений рівень стресу. Геомагнітну активність вимірюють за планетарним К-індексом від 0 до 9, і якщо показник перевищує 5, це свідчить про сильну магнітну бурю.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. 30 вересня рівень геомагнітної активності складе 2,7, обидва дні відповідають слабким магнітним бурям. Варто зазначити, що прогнози можуть змінюватися, адже дані про сонячну активність оновлюються кожні три години.

Магнітна буря виникає через спалахи на Сонці, які викидають заряджені частинки — протони та електрони — у напрямку Землі. Коли вони досягають магнітосфери, відбувається геомагнітна активність, яку ми називаємо магнітними або сонячними бурями. Незначні бурі з К-індексом від 1 до 4 зазвичай залишаються непомітними для людей, а показники понад 5 можуть значно впливати на самопочуття та роботу систем зв’язку, зокрема мобільних мереж і супутників. При високих К-індексах можливе спостереження полярного сяйва.

Для підтримки організму під час магнітних бур рекомендується дотримуватися режиму сну та харчування, уникати стресу і фізичного перенавантаження, обмежувати вживання гострої, жирної та солоної їжі, алкоголю та кави. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, достатнє вживання води та трав’яних напоїв. Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та мати під рукою необхідні ліки. Контрастний душ вранці та розслаблююча ванна ввечері допомагають поліпшити самопочуття під час магнітної бурі.

