Не дубом єдиним: які дрова найкраще підходять для опалення дому

З наближенням холодів власникам будинків, які використовують деревне опалення, доводиться вирішувати важливе питання – які дрова найбільше ефективні в обігріві.

Існує поширена думка, що найкраще для цього підходить дуб. Проте, як виявляється, це не зовсім так. Про це у своєму відео на YouTube-каналі Igor Nesadim розповів столяр та експерт з альтернативної енергетики Ігор.

За його словами, для опалення найкраще підходять дрова з білої акації. Віт також додав, що це дерево горить навіть у вологому стані, адже його деревина має високу щільність і містить мінімум вологи.

Також чудовими варіантами для опалення є ясен і граб. Дрова з цих дерев добре горять навіть у сирому вигляді. У свою чергу, дуб займає в рейтингу Ігоря лише четверте місце, оскільки його деревина менш щільна і при горінні утворює більше сажі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка категорія українців може отримати виплату на дрова.

