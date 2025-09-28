Не дубом единственным: какие дрова лучше всего подходят для отопления дома

С приближением холодов владельцам домов, которые используют дровяное отопление, приходится решать важный вопрос – какие дрова наиболее эффективны в обогреве.

Существует распространенное мнение, что лучше всего для этого подходит дуб. Однако, как оказывается, это не совсем так. Об этом в своем видео на YouTube-каналы Igor Nesadim рассказал столяр и эксперт по альтернативной энергетике Игорь.

По его словам, для отопления лучше всего подходят дрова из белой акации. Вит также добавил, что это дерево горит даже во влажном состоянии, ведь его древесина имеет высокую плотность и содержит минимум влаги.

Также отличными вариантами для отопления являются ясень и граб. Дрова из этих деревьев хорошо горят даже в сыром виде. В свою очередь, дуб занимает в рейтинге Игоря лишь четвертое место, поскольку его древесина менее плотная и при горении образует больше сажи.

