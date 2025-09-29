Дрони атакували Брянську та Бєлгородську області рф: є влучання у завод 'Електродеталь' та ТЕЦ (фото, відео)

У ніч проти 29 вересня територію Росії масовано атакували безпілотники. Міністерство оборони рф заявило, що сили ППО нібито знищили 84 дрони над Брянською, Бєлгородською, Воронезькою, Смоленською, Калузькою, Московською, Орловською та Курською областями. Водночас місцеві мешканці та чиновники повідомляють про значні пошкодження промислових та енергетичних об’єктів.

У Брянській області під удар потрапив "Карачевський завод "Електродеталь", який спеціалізується на виготовленні електричних з’єднувачів для промисловості та військової техніки. За повідомленнями з місця події, підприємство могло зазнати серйозних руйнувань. Це не перша атака на завод, який має стратегічне значення для військово-промислового комплексу рф.

Ввчері 28 вересня у Бєлгороді безпілотники пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури. У місті та навколишніх районах зафіксовані перебої з електро- та водопостачанням. Губернатор В’ячеслав Гладков підтвердив удар по місцевій теплоелектростанції та попередив про можливі збої в системах оповіщення про ракетні атаки і дії дронів.

Місцева влада закликала мешканців регіону залишатися вдома й уникати перебування на вулицях через ризик нових атак.

