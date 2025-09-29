Дроны атаковали Брянскую и Белгородскую области России: есть попадание в завод 'Электродеталь' и ТЭЦ (фото, видео)

В ночь на 29 сентября территорию России массированно атаковали беспилотники. Министерство обороны РФ заявило, что силы ПВО якобы уничтожили 84 дрона над Брянской, Белгородской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Московской, Орловской и Курской областями. Местные жители и чиновники сообщают о значительных повреждениях промышленных и энергетических объектов.

В Брянской области под удар попал "Карачевский завод "Электродеталь", специализирующийся на производстве электрических соединителей для промышленности и военной техники. По сообщениям с места происшествия, предприятие могло испытать серьезные разрушения. Это не первая атака на завод, имеющий стратегическое значение для военно-промышленного комплекса России.

Вечером 28 сентября в Белгороде беспилотники повредили объекты энергетической инфраструктуры. В городе и окрестных районах зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил удар по местной теплоэлектростанции и предупредил о возможных сбоях в системах оповещения о ракетных атаках и действиях дронов.

Местные власти призвали жителей региона оставаться дома и избегать пребывания на улицах из-за риска новых атак.

