Какая категория пенсионеров может не оплачивать коммунальные услуги в 2026 году
В 2026 г. в Украине отдельные категории пенсионеров имеют право на полную (100%) компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги. Это одна из ключевых социальных гарантий для людей, всю жизнь работавших в сельской местности на социально важных должностях и продолжающих там жить после выхода на пенсию.
Об этом сообщили на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и в Пенсионном фонде Украины.
Кто имеет право на 100% компенсацию коммуналки
Льгота распространяется на пенсионеров, которые до выхода на пенсию работали в сельской местности в следующих областях:
- образование (учителя, воспитатели, директора школ и т.п.);
- медицина и фармацевтика (врачи, медсестры, фельдшеры, фармацевты);
- библиотеки и музеи;
- государственные и коммунальные учреждения культуры и образования;
- учреждения охраны и защиты растений
Обязательные условия получения льготы:
- не менее 3 лет страхового стажа на соответствующей должности в селе;
- работа в этой должности непосредственно на момент выхода на пенсию;
- продолжение проживания в сельской местности после назначения пенсии.
Среднемесячный совокупный доход семьи льготника на одного человека не должен превышать 4 660 грн (уровень, дающий право на налоговую социальную льготу).
Какие услуги компенсируют полностью
Государство возмещает 100% расходов на:
- электроэнергию;
- газ;
- водоснабжение и водоотвод;
- отопление;
- вывоз мусора;
- приобретение твердого топлива или сжиженного газа (если нет централизованного отопления).
Как оформить льготу в 2026 году
Пенсионер должен быть внесен в Единый государственный реестр лиц, имеющих право на льготы. После этого следует обратиться в Пенсионный фонд Украины.
Подать заявление можно:
- лично в сервисном центре ПФУ;
- через представителя по доверенности;
- онлайн – через личный кабинет на сайте ПФУ или портал "Действие" (если услуга доступна).
К заявлению добавляют документы, подтверждающие проживание в сельской местности (справка из сельсовета, выписка из реестра и т.п.).
Решение о назначении льготы принимается в течение 10 рабочих дней с момента представления полного пакета документов.
Читайте также: В каких магазинах можно потратить деньги "зимней поддержки": обновлен список
Кратко о главном
- Право на полную компенсацию у коммуналки имеют пенсионеры, которые 3+ года работали в селе учителями, врачами, фармацевтами, библиотекарями, музейщиками, работниками культуры или защиты растений и продолжают там жить.
- Доход семьи на одного человека не должен превышать 4660 грн.
- Оформить льготу можно в ПФУ или онлайн – решение за 10 дней.
- Льгота действует на все основные коммунальные услуги и твердое топливо/газ.
Напомним, мы уже писали, возрастут ли тарифы на коммуналку с 1 февраля.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!