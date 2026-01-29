До 27 градусов: когда ожидается пик морозов в Украине и где будет холоднее всего

Зима 2026 года в Украине продолжает удивлять своей суровостью. Синоптики прогнозируют, что уже в эти выходные в Киев придут ощутимые морозы, а в начале следующей недели температура воздуха может опуститься до -27 °C и даже ниже.

Об этом в комментарии "Погода УНИАН" рассказала Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра. Похолодание начнется уже с пятницы и будет развиваться очень быстро. Первыми удар примут северные, северо-западные и северо-восточные регионы.

"С 1 по 5 февраля морозы вернутся. Особенно сильными они будут на западе, севере и центре страны. При прояснениях местами ночью возможны до -20 °C, а в среднем от -13 °C до -18 °C", - отметила эксперт.

Днем температура будет держаться от -8 °C до -14 °C. Самым холодным периодом станет понедельник-вторник на следующей неделе. В Киевской области прогнозируют до -27 °C (а возможно и ниже) ночью и около -15 °C днем. Пик холодов ожидается с воскресенья по среду.

Эколог Александр Соколенко объясняет, что причиной мощного влияния Азиатского (Сибирского) антициклона — вторая волна его действия накрывает Украину.

"Причины те же: атмосферные фронты движутся из района Черного моря в сторону юга Сибири. Там, кстати, будет достаточно тепло — в Перми, Уфе, Тюмени, Ульяновске температура выше нормы для этого времени года. А холодный воздух из зоны высокого давления устремляется на Европу. Воздух вращается против часовой стрелки вокруг циклона, поэтому холодные массы уходят на юго-запад — в Украину и Польшу", — рассказал эксперт ТСН.ua.

Зона высокого давления смещается на юго-запад, накрывая Украину и часть Европы. Холодный и ледяной воздух из-под Урала движется в нашу сторону.

Точную дату потепления пока назвать сложно. Азиатский антициклон – огромная, тяжелая и малоподвижная масса холодного воздуха. Она действует как щит, блокирующий теплые атлантические фронты.

"Пока антициклон не потеряет силу, тёплые массы с запада до нас не дойдут. Прогноз на более долгий период станет более понятным в начале следующей недели", — добавил Соколенко.

В Польше ситуация похожая: на севере и востоке соседней страны ожидают -13…-15 °C почти каждый день.

Аномально холодная погода властвует и в Северной Америке. Сильные морозы поразили США – особенно восточное побережье. Вашингтон и Нью-Йорк страдают от продолжительных заморозков. Даже на севере Флориды фиксируют -1 °C ночью и +12 °C днем - для региона, где живут крокодилы, это чрезвычайная ситуация. Заморозки длятся уже месяц.

"Эта зима лютая не только для Украины - для США и Канады тоже", - подытожил эколог.

Напомним, Украину ждет аномально холодный февраль.

