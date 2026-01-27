До 1300 гривен компенсации за коммуналку: какая категория украинцев может получить

В 2026 году вопрос оплаты жилищно-коммунальных услуг продолжает оставаться одним из самых болезненных для большинства украинских семей. Особенно остро люди следят за тарифами на электроэнергию и возможностями снизить финансовую нагрузку благодаря государственным программам поддержки.

Об этом сообщают "Новости.LIVE". Еще с осени 2025 г. в Украине действует отдельная программа компенсации затрат на электроэнергию для жителей территорий, где продолжаются или могут возобновиться боевые действия. Речь идет о дополнительной помощи в рамках государственной поддержки прифронтовых регионов.

Как начисляют компенсацию

Компенсационные выплаты назначаются автоматически вместе с жилищными субсидиями и социальными льготами. Гражданам не нужно подавать заявления или обращаться в органы соцзащиты. Перечисление средств осуществляет Пенсионный фонд Украины.

Какой размер помощи

Объем компенсации зависит от количества в домохозяйстве:

до 100 кВтч — на одного человека;

— на одного человека; но не более 300 кВтч — на все домохозяйство.

В денежном выражении это составляет:

432 гривны - на одного человека;

- на одного человека; до 1 296 гривен - на семью.

Вырученные средства можно направить на оплату электроэнергии для освещения жилья, отопления, работы бытовой техники или питания альтернативных источников электроэнергии.

Когда выплаты прекращаются

Компенсацию могут отменить, если:

семья уезжает с опасной территории;

теряет право на субсидии или социальные льготы;

регион приобретает статус условно безопасного или временно оккупированного.

С 1 января 2026 года тариф на электроэнергию для населения остается на прежнем уровне - 4,32 грн. за 1 кВтч. Согласно решению правительства, эта цена будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2026 года. В дальнейшем власти будут принимать решение о возможном продлении действующего тарифа или его пересмотре.

