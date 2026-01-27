Социальная пенсия-2026: каков размер и кто имеет право

Не все украинцы по достижении пенсионного возраста могут оформить страховую пенсию. Главная причина – недостаточный страховой стаж. В этих случаях государство назначает социальную помощь вместо пенсии.

О том, кто имеет право на социальную пенсию в 2026 году, от чего зависит размер и как ее оформить. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Условия выхода на пенсию по возрасту в 2026 году

С 1 января 2026 года действуют обновленные требования к страховому стажу для пенсии по возрасту:

В 60 лет — требуется 33 года стажа;

— требуется стажа; В 63 года – от 23 лет стажа;

– от стажа; В 65 лет – от 15 лет стажа.

Важно: требования зависят от года достижения пенсионного возраста, а не от даты подачи заявления. Например, если человек достиг 60 лет в 2025, но обратился за пенсией уже в 2026, для него все равно действуют нормы 2025 - 32 года стажа.

Пенсию назначают со следующего дня после достижения возраста, если заявление подано не позднее чем через три месяца.

Кто не имеет права на страховую пенсию

Лица, достигшие 65 лет, но имеющие менее 15 лет страхового стажа, не могут получать пенсию по возрасту. Вместо этого им назначают государственную социальную помощь. Это не пенсия, а отдельный вид поддержки для людей пенсионного возраста без достаточного стажа и других пенсионных выплат.

Размер социальной помощи в 2026 году

Сумма зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2026 года он составляет 2595 грн. Следовательно, социальная помощь для лиц от 65 лет без 15 лет стажа равна именно этой сумме - 2595 грн в месяц.

Как оформить социальную помощь

Подать заявление можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда, через представителя по доверенности или онлайн через личный кабинет на сайте ПФУ или портал "Действие" (если услуга доступна).

Необходимые документы:

паспорт или ID-карта с регистрацией места жительства;

РНОКПП (идентификационный код);

реквизиты банковского счета для выплат;

документы о страховом стаже (трудовая книга, диплом, военный билет, свидетельства о рождении детей и т.п.);

справка о заработной плате за любые 60 месяцев до 30 июня 2000 года (по желанию – для возможного перерасчета в будущем);

документы об особом статусе (если есть).

Услуга оформления бесплатна. Решения принимают в течение 10 рабочих дней. Выплаты начинаются с месяца подачи заявления.

