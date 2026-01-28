В чем разница между бронированием и отсрочкой: объяснение Минобороны

В Украине и дальше действуют военное положение и общая мобилизация. В то же время, не все военнообязанные подлежат призыву сразу: часть граждан может получить отсрочку или бронирование.

Хотя оба механизма дают временную защиту от мобилизации, между ними существует принципиальная разница. Об этом сообщает Минобороны.

В чем разница между бронированием и отсрочкой

Бронирование – это временное освобождение от призыва на военную службу работников предприятий, учреждений и организаций, которые признаны критически важными для экономики, жизнеобеспечения населения и обороноспособности государства. Такая отсрочка предоставляется на ограниченный срок и напрямую связана с местом работы.

Отсрочка, в свою очередь, — это официальное решение государства о переносе призыва для отдельных категорий граждан по личным, социальным, семейным, образовательным или медицинским причинам. Она не зависит от работодателя и основывается на индивидуальных основаниях.

Кто имеет право на бронирование

Бронирование могут получить работающие военнообязанные:

в органах государственной власти;

в местном самоуправлении;

на предприятиях и организациях, признанных критически важными для функционирования государства в условиях войны.

Процедура бронирования регулируется постановлением Кабинета министров №76 от 27 января 2023 г. (с учетом изменений, внесенных постановлением №650 от 5 июня 2024 г.).

Оформление производится по инициативе работодателя. Получить информацию или подтверждение бронирования можно:

через работодателя;

в электронном кабинете военнообязанного "Резерв+";

территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

На какой срок предоставляется бронирование

Как отмечают юристы, бронирование имеет четко определенный срок действия. Срок устанавливается в решениях Министерства экономики и обычно не превышает 12 месяцев. В то же время он не может быть длиннее периода проведения мобилизации. Для работников государственных органов срок бронирования определяется с учетом нужд обеспечения бесперебойной работы этих учреждений.

Что такое отсрочка от мобилизации

Отсрочка от мобилизации – это отложение призыва на военную службу на основании законодательно определенных причин. Она позволяет гражданам реализовать свои конституционные права, в частности, на образование, семейную жизнь или уход за близкими.

Перечень оснований для предоставления отсрочки закреплен в Законе Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке". Каждый случай рассматривается индивидуально, а решение принимается уполномоченными органами.

Кто не подлежит мобилизации

При общей мобилизации не подлежат призыву, в частности:

работники органов государственной власти и критически важных предприятий;

лица, признанные непригодными к службе по состоянию здоровья или возрасту;

граждане, постоянно осуществляющие уход за людьми, нуждающимися в посторонней помощи;

родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;

многодетные родители (трое и более детей в возрасте до 18 лет);

одинокие матери и родители-одиночки;

опекуны, приемные родители и родители-воспитатели;

родители детей с инвалидностью или совершеннолетних детей с инвалидностью I–II групп;

граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, а муж или жена проходит военную службу;

студенты, аспиранты, докторанты, ассистенты-стажеры, обучающиеся по дневной или дуальной форме.

