В чем разница между бронированием и отсрочкой: объяснение Минобороны
В Украине и дальше действуют военное положение и общая мобилизация. В то же время, не все военнообязанные подлежат призыву сразу: часть граждан может получить отсрочку или бронирование.
Хотя оба механизма дают временную защиту от мобилизации, между ними существует принципиальная разница. Об этом сообщает Минобороны.
В чем разница между бронированием и отсрочкой
Бронирование – это временное освобождение от призыва на военную службу работников предприятий, учреждений и организаций, которые признаны критически важными для экономики, жизнеобеспечения населения и обороноспособности государства. Такая отсрочка предоставляется на ограниченный срок и напрямую связана с местом работы.
Отсрочка, в свою очередь, — это официальное решение государства о переносе призыва для отдельных категорий граждан по личным, социальным, семейным, образовательным или медицинским причинам. Она не зависит от работодателя и основывается на индивидуальных основаниях.
Кто имеет право на бронирование
Бронирование могут получить работающие военнообязанные:
- в органах государственной власти;
- в местном самоуправлении;
- на предприятиях и организациях, признанных критически важными для функционирования государства в условиях войны.
Процедура бронирования регулируется постановлением Кабинета министров №76 от 27 января 2023 г. (с учетом изменений, внесенных постановлением №650 от 5 июня 2024 г.).
Оформление производится по инициативе работодателя. Получить информацию или подтверждение бронирования можно:
- через работодателя;
- в электронном кабинете военнообязанного "Резерв+";
- территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
На какой срок предоставляется бронирование
Как отмечают юристы, бронирование имеет четко определенный срок действия. Срок устанавливается в решениях Министерства экономики и обычно не превышает 12 месяцев. В то же время он не может быть длиннее периода проведения мобилизации. Для работников государственных органов срок бронирования определяется с учетом нужд обеспечения бесперебойной работы этих учреждений.
Что такое отсрочка от мобилизации
Отсрочка от мобилизации – это отложение призыва на военную службу на основании законодательно определенных причин. Она позволяет гражданам реализовать свои конституционные права, в частности, на образование, семейную жизнь или уход за близкими.
Перечень оснований для предоставления отсрочки закреплен в Законе Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке". Каждый случай рассматривается индивидуально, а решение принимается уполномоченными органами.
Кто не подлежит мобилизации
При общей мобилизации не подлежат призыву, в частности:
- работники органов государственной власти и критически важных предприятий;
- лица, признанные непригодными к службе по состоянию здоровья или возрасту;
- граждане, постоянно осуществляющие уход за людьми, нуждающимися в посторонней помощи;
- родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;
- многодетные родители (трое и более детей в возрасте до 18 лет);
- одинокие матери и родители-одиночки;
- опекуны, приемные родители и родители-воспитатели;
- родители детей с инвалидностью или совершеннолетних детей с инвалидностью I–II групп;
- граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий;
- лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, а муж или жена проходит военную службу;
- студенты, аспиранты, докторанты, ассистенты-стажеры, обучающиеся по дневной или дуальной форме.
