Мокрый снег и до 9 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 28 января

В начале февраля в Украине ожидается возвращение сильных морозов. Холодная погода вернется с 1 по 5 февраля. Самые сильные морозы прогнозируются на западе, севере и центральных областях.

Об этом в комментарии " Погода УНИАН " рассказала Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра. "Предварительно, с 1 по 5 февраля морозы вернутся. Особенно на западе, севере и в центре страны — при прояснениях местами может быть до 20° мороза ночью, а в среднем — от 13° до 18° мороза", — отметила эксперт.

Днем температура воздуха ожидается в пределах от 8° до 14° мороза. По словам Натальи Голени, это будут морозы, подобные тем, которые уже наблюдались ранее этой зимой.

Напомним, в Украине ожидается резкое похолодание.

