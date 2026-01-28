В Украине дорожает популярный овощ: какая цена за килограмм

В Украине за последний месяц заметно подорожал картофель — в среднем его цена выросла на 16% и сейчас колеблется в пределах 7–13 гривен за килограмм. Тенденция к росту стоимости начала формироваться с середины января.

В настоящее время рынок картофеля находится в условиях стабильного спроса и ощутимого сокращения предложения. Хозяйства, имеющие качественную продукцию и возможность ее хранить, сознательно придерживают запасы в хранилищах, рассчитывая на более выгодные цены в ближайшее время. Об этом сообщает EastFruit.

В то же время производители, не имевшие условий для длительного хранения, вынуждены были реализовать картофель еще до наступления сильных морозов в начале года. Начиная с середины декабря им приходилось постепенно снижать цены на продукцию, которая теряла пригодность к хранению.

В результате объемы картофеля на внутреннем рынке существенно снизились, что позволило производителям повысить отпускные цены. Эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости, причем наиболее ощутимое подорожание ожидается накануне весны.

Дополнительным фактором, повлиявшим на ценообразование, стали неблагоприятные погодные условия при уборке урожая. Обильные дожди отрицательно сказались как на внешнем виде картофеля, так и на его лежкости. В то же время, нынешние цены все еще остаются на 60–65% ниже, чем в этот же период прошлого года.

Сколько стоит картофель в супермаркетах

— белый картофель продают по 16,99 грн/кг; Varus — весовой картофель стоит около 12,9 грн/кг;

— весовой картофель стоит около 12,9 грн/кг; АТБ – цена составляет 13,39 грн/кг.

Похожая ситуация наблюдается и на рынке моркови. В конце января ее стоимость в среднем выросла на 15% за неделю, что также связано с дефицитом предложения из-за сдерживания продаж собственниками хранилищ.

По прогнозу заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, овощи в Украине продолжат дорожать, по меньшей мере, до появления продукции нового урожая с открытой почвы, то есть до начала лета.

Напомним, в Украине подорожала рыба.

