В Україні змінили правила повірки лічильників води: про що йдеться

В Україні з початку цього року запровадили нові правила контролю за лічильниками води у багатоквартирних будинках. Вони передбачають регулярні перевірки роботи приладів обліку та контроль достовірності показників, які подають споживачі.

Про це повідомляє видання "На пенсії". Тепер перевірки проводитимуться раз на три місяці. Представники комунальних підприємств отримали право доступу до лічильників, а мешканці зобов’язані його забезпечити. Повідомлення про візит надходитимуть завчасно – під розпис, рекомендованим листом, SMS чи іншим способом, який підтверджує отримання. Якщо власник квартири не може бути присутнім у зазначений час, він має протягом трьох днів повідомити про це комунальників і погодити іншу дату перевірки.

У разі відмови у доступі до лічильника постачальник води може перевести споживача на оплату за загальними нормами, а не за фактичними показниками, а також ініціювати адміністративні санкції.

Водночас у період дії воєнного стану та ще три місяці після його завершення перевірки можуть бути відтерміновані. Після закінчення цього строку комунальні служби повернуться до повноцінного контролю. Якщо ж мешканець без поважних причин не допустить контролерів, йому можуть нараховувати оплату за нормами споживання або накласти штраф.

Нагадаємо, в Україні назріває підвищення тарифів на воду.

