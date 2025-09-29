Що буде з цінами на пальне у 2026 році: НБУ поділився невтішним прогнозом

За прогнозами Національного банку, ціна на пальне в Україні можуть зрости вже до кінця 2025 року. Однак очікується, що підвищення вартості буде поступовим, що дозволить уникнути різкого подорожчання, зокрема бензину, на заправках.

Як повідомили в НБУ, це стане можливим завдяки відстроченню введення вимоги щодо обов'язкового додавання біоетанолу до бензину до 1 січня 2026 року. Завдяки цьому нововведення не впливатиме на ціни на паливо принаймні до кінця поточного року.

Зазначається, що ціни на пальне зростатимуть помірно та стабільно до кінця року завдяки зниженню "волатильності світових цін на нафту", що означає меншу інтенсивність і частоту їхніх коливань.

Прогноз щодо цін на бензин на 2026 рік

У 2026 році ймовірне пришвидшення темпів зростання цін. Це пов'язано з тим, що згідно з поточним законодавством, наступного року відбудеться підвищення акцизів:

на бензин – з 271,7 євро за 1000 літрів до 300,8 євро;

на дизель – з 215,7 євро до 253,8 євро за 1000 літрів;

на автогаз – зі 173 євро до 198 євро за 1000 літрів.

В НБУ зазначили, що це суттєво вплине на вартість пального в Україні.

"Темпи зростання цін прискоряться", – прогнозують у регуляторі.

