Что будет с ценами на топливо в 2026 году: НБУ поделился неутешительным прогнозом

По прогнозам Национального банка, цены на топливо в Украине могут вырасти уже к концу 2025 года. Однако ожидается, что повышение стоимости будет постепенным, что позволит избежать резкого подорожания, в частности бензина, на заправках.

Как сообщили в НБУ, это станет возможным благодаря отсрочке введения требования об обязательном добавлении биоэтанола в бензин до 1 января 2026 года. Благодаря этому нововведение не повлияет на цены на топливо по крайней мере до конца текущего года.

Отмечается, что цены на топливо будут расти умеренно и стабильно до конца года благодаря снижению "волатильности мировых цен на нефть", что означает меньшую интенсивность и частоту их колебаний.

Прогноз по ценам на бензин на 2026 год

В 2026 году вероятно ускорение темпов роста цен. Это связано с тем, что согласно текущему законодательству, в следующем году произойдет повышение акцизов:

на бензин – с 271,7 евро за 1000 литров до 300,8 евро;

на дизель – с 215,7 евро до 253,8 евро за 1000 литров;

на автогаз – со 173 евро до 198 евро за 1000 литров.

В НБУ отметили, что это существенно повлияет на стоимость топлива в Украине.

"Темпы роста цен ускорятся", – прогнозируют в регуляторе.

Напомним, ранее мы писали о ценах на бензин и дизель в Украине, США и ЕС.

