Йемен объявил об атаках на Израиль

Израиль подвергся ракетным обстрелам с территории Йемена. Вооруженные силы государства объявили израильтянам войну.

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Официальный представитель Вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сарие Ану фактически заявил, что его страна официально объявляет войну Израилю. В заявлении говорится о "третьей операции в поддержку угнетенных братьев в Палестине".

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Представитель ВС Йемена признал, что по Израилю были выпущены ракеты – "большое количество баллистических и крылатых ракет". Кроме того, были запущены беспилотники. Йемен заявил, что атаковал "объекты противника на оккупированных территориях":

"Мы продолжим проводить более качественные атаки с использованием ракет и беспилотников, пока агрессия Израиля не прекратится", — добавил официальный представитель ВС Йемена.

Напомним, палестинские боевики из сектора Газа утром 7 октября выпустили по территории Израиля до 3 тысяч ракет. На улицах нескольких городов загорелись пожары, есть погибшие. Боевики ХАМАС ворвались в Израиль, убивали мирных жителей и пленили гражданских.

Власти Израиля объявили о проведении наземной операции в Секторе Газы и пообещали атаковать объекты ХАМАС в ответ на обстрелы по территории Израиля.

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