Ємен оголосив про атаки на Ізраїль

Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з території Ємену. Збройні сили держави оголосили ізраїльтянам війну.

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Офіційний представник Збройних сил Ємену бригадний генерал Яхья Саріє Ану фактично заявив, що його країна офіційно оголошує війну Ізраїлю. У заяві йдеться про "третю операцію на підтримку пригноблених братів у Палестині".

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Представник ЗС Ємену визнав, що по Ізраїлю було випущено ракети – "велику кількість балістичних і крилатих ракет". Крім того, було запущено безпілотники. Ємен заявив, що атакував "об'єкти противника на окупованих територіях":

"Ми продовжимо проводити якісніші атаки з використанням ракет та безпілотників, доки агресія Ізраїлю не припиниться", - додав офіційний представник ЗС Ємену.

Нагадаємо, палестинські бойовики з Сектору Гази зранку 7 жовтня випустили по території Ізраїлю до 3 тисяч ракет. На вулицях кількох міст спалахнули пожежі, є загиблі. Бойовики ХАМАС увірвалися до Ізраїлю, вбивали мирних мешканців та брали у полон цивільних.

Влада Ізраїлю оголосила про проведення наземної операції в Секторі Гази та пообіцяла атакувати об'єкти ХАМАС у відповідь на обстріли по території Ізраїлю.

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