Как безопасно отмыть любимые игрушки детей без химии: простые советы

Детские игрушки со временем накапливают много пыли и грязи, создавая питательную среду для размножения бактерий. Чтобы обеспечить безопасность ребенка и сохранить игрушки в хорошем состоянии, необходимо производить регулярную очистку.

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Многие родители считают, что пятна от чернил или желтизны на игрушках невозможно удалить, но это не так, пишет OBOZREVATEL. Вот действенные методы, которые помогут справиться со стойким загрязнением.

Антисептик для рук: Это дезинфицирующее средство идеально подходит для пятен от чернил. Он не только удалит следы от ручки, но и уничтожит бактерии. Просто опрыскивайте необходимый участок раствором и тщательно протрите салфеткой или мягкой тряпкой. Повторяйте процедуру до тех пор, пока игрушка не будет полностью очищена. Кондиционер для белья: Если волосы куклы запутались во время игр и выглядят непривлекательно, используйте кондиционер или ополаскиватель для белья. Нанесите несколько капель на волосы и тщательно распределите их. Позвольте средству проникнуть волосы на час, затем расчешите их расческой и смойте теплой водой. Вытрите насухо полотенцем и еще раз расчешите. Избегайте использования фена, поскольку это может повредить волосы. Морозильная камера: Мягкие игрушки можно постирать в стиральной машинке, следуя указаниям на этикетке. Однако это не поможет избавиться от пылевых клещей. Положите игрушки в морозильник на ночь. Низкие температуры уничтожат вредителей. Время от времени можно использовать пылесос для очистки мягких игрушек. Желтые пятна часто появляются на пластиковых игрушках, но сода может помочь восстановить цвет и блеск. Смешайте соду с водой до получения густой пасты. Нанесите эту смесь на нужные участки и оставьте на несколько часов. Затем протрите влажной тряпкой.

Предлагаем узнать, как правильно стирать и дезинфицировать детские игрушки.

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