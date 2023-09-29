Как безопасно отмыть любимые игрушки детей без химии: простые советы
Детские игрушки со временем накапливают много пыли и грязи, создавая питательную среду для размножения бактерий. Чтобы обеспечить безопасность ребенка и сохранить игрушки в хорошем состоянии, необходимо производить регулярную очистку.
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Многие родители считают, что пятна от чернил или желтизны на игрушках невозможно удалить, но это не так, пишет OBOZREVATEL. Вот действенные методы, которые помогут справиться со стойким загрязнением.
- Антисептик для рук: Это дезинфицирующее средство идеально подходит для пятен от чернил. Он не только удалит следы от ручки, но и уничтожит бактерии. Просто опрыскивайте необходимый участок раствором и тщательно протрите салфеткой или мягкой тряпкой. Повторяйте процедуру до тех пор, пока игрушка не будет полностью очищена.
- Кондиционер для белья: Если волосы куклы запутались во время игр и выглядят непривлекательно, используйте кондиционер или ополаскиватель для белья. Нанесите несколько капель на волосы и тщательно распределите их. Позвольте средству проникнуть волосы на час, затем расчешите их расческой и смойте теплой водой. Вытрите насухо полотенцем и еще раз расчешите. Избегайте использования фена, поскольку это может повредить волосы.
- Морозильная камера: Мягкие игрушки можно постирать в стиральной машинке, следуя указаниям на этикетке. Однако это не поможет избавиться от пылевых клещей. Положите игрушки в морозильник на ночь. Низкие температуры уничтожат вредителей. Время от времени можно использовать пылесос для очистки мягких игрушек.
- Желтые пятна часто появляются на пластиковых игрушках, но сода может помочь восстановить цвет и блеск. Смешайте соду с водой до получения густой пасты. Нанесите эту смесь на нужные участки и оставьте на несколько часов. Затем протрите влажной тряпкой.
Предлагаем узнать, как правильно стирать и дезинфицировать детские игрушки.
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