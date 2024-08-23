Как будто ад вышел на поверхность: в Исландии режим чрезвычайной ситуации из-за извержения вулкана Сундхнукур (фото, видео)

На юго-западе Исландии началось очередное извержение вулкана Сундхнукур. Это событие стало уже шестым за последние девять месяцев и является самым мощным с начала серии извержений.

Землетрясение магнитудой 4 балла предшествовало началу вулканической активности. По данным Исландского метеорологического управления, длина трещины, из которой выливается лава, достигла 3,9 километра, сообщает mbl.is.

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Под угрозой оказался рыбацкий поселок Гриндовик. Из-за угрозы разрушения лавовыми потоками жителей поселка снова эвакуировали. Напомним, что ряд предыдущих извержений уже достигал окраин Гриндавика.

Вулканическая активность в Исландии усилилась. Ученые утверждают, что регион вошел в новый период повышенной сейсмической активности. Расположение Исландии на стыке двух тектонических плит способствует частому возникновению землетрясений и вулканических извержений.

Извержение вулкана в Исландии. Источник: Скриншот с видео mbl.is

Извержение вулкана в Исландии. Источник: Скриншот с видео mbl.is

Извержение вулкана в Исландии. Источник: Скриншот с видео mbl.is

Извержение вулкана в Исландии. Источник: Скриншот с видео mbl.is

Извержение вулкана в Исландии. Источник: Скриншот с видео mbl.is

Предыдущее извержение вулкана на полуострове Рейкьянес длилось более трех недель. Новое извержение может привести к длительным последствиям для экосистемы региона и местной экономики.

Исландия имеет самое большое количество активных вулканических систем в Европе. Это делает страну уникальным местом для изучения вулканических явлений, но создает значительные риски для населения и инфраструктуры.

Предлагаем вспомнить, как началось извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии.

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