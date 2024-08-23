Наче пекло вийшло на поверхню: в Ісландії режим надзвичайної ситуації через виверження вулкана Сундхнукур (фото, відео)

На південному заході Ісландії розпочалось чергове виверження вулкана Сундхнукур. Ця подія стала вже шостою за останні дев'ять місяців і є найбільш потужною з початку серії вивержень.

Землетрус магнітудою 4 бали передував початку вулканічної активності. За даними Ісландського метеорологічного управління, довжина тріщини, з якої виливається лава, досягла 3,9 кілометра, повідомляє mbl.is.

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Під загрозою опинилося рибальське селище Гріндавік. Через загрозу руйнування лавовими потоками мешканців селища знову евакуювали. Нагадаємо, що лава попередніх вивержень вже досягала околиць Гріндавіка.

Вулканічна активність в Ісландії посилилась. Науковці стверджують, що регіон увійшов у новий період підвищеної сейсмічної активності. Розташування Ісландії на стику двох тектонічних плит сприяє частому виникненню землетрусів і вулканічних вивержень.

Виверження вулкана в Ісландії. Джерело: Скриншот з відео mbl.is

Виверження вулкана в Ісландії. Джерело: Скриншот з відео mbl.is

Виверження вулкана в Ісландії. Джерело: Скриншот з відео mbl.is

Виверження вулкана в Ісландії. Джерело: Скриншот з відео mbl.is

Виверження вулкана в Ісландії. Джерело: Скриншот з відео mbl.is

Попереднє виверження вулкана на півострові Рейк'янес тривало понад три тижні. Нове виверження може призвести до тривалих наслідків для екосистеми регіону та місцевої економіки.

Ісландія має найбільшу кількість активних вулканічних систем в Європі. Це робить країну унікальним місцем для вивчення вулканічних явищ, але водночас створює значні ризики для населення та інфраструктури.

Пропонуємо згадати, як почалося виверження вулкана на півострові Рейк'янес в Ісландії.

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