Как будут начисляться пенсия, тарифы, налоги и субсидии в 2024 году: Какие изменения произойдут с 1 января

В новом году ожидаются изменения в условиях начислений минимальной зарплаты, налогов для ФЛП, социальных выплат на ребенка, тарифов на газ и воду и электроэнергию. Также ожидаются изменения в назначении субсидий и индексации пенсии.

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В 2024 году также прогнозируют новый этап закона о рынке земли и выплаты компенсаций за поврежденное жилье, а также изменение правил кредитования. В издании Экономическая правда собрали основные нововведения, вступающие в силу с 2024 года.

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Рост минимальной зарплаты

С 1 января 2024 года минимальная зарплата в Украине увеличится с 6 700 грн. до 7 100 грн., с 1 апреля – до 8 000 грн.

Изменение прожиточного минимума

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц возрастет с 2 589 грн до 3 023 грн, для детей до шести лет – с 2 201 грн до 2 563 грн, для детей от шести до восемнадцати лет – с 2 732 грн до 3 196 грн, для лиц, потерявших трудоспособность – с 2093 грн до 2361 грн. Общий показатель прожиточного минимума вырастет с 2589 грн до 2920 грн.

Изменения для ФЛП

Для ФЛП первой группы годовой доход увеличится с 1,185 млн грн до 1,275 млн грн, для второй группы – с 5,921 млн грн до 6,344 млн грн, для третьей группы – с 8,285 млн грн до 9,033 млн грн.

Повышение пенсий

Минимальная пенсия вырастет с 2093 грн до 2361 грн, максимальная – с 20930 грн до 23610 грн.

Изменения для родителей

Пособие на детей одиноким матерям вырастет с 2 563 грн до 3 023 грн, временная помощь на детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, вырастет с 2 563 грн до 3 023 грн, пособие на детей, над которыми установлены опека или попечительство 6 407,5 грн. до 7 689 грн.

Изменения для потребителей

Тарифы на газ и воду останутся без изменений до конца отопительного сезона. Тариф на электроэнергию также остается без изменений.

Назначение субсидий

В 2024 году у украинцев сохранится возможность получения государственной помощи в виде субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Новый этап закона о рынке земли

С 1 января 2024 г. рынок земли откроется для юридических лиц. Также граждане получат право приобретать в собственность до 10 тыс. га земли.

Выплата компенсаций за поврежденное жилье

Украинцы, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут претендовать на выплату компенсации.

Изменение правил кредитования

С 1 января 2024 г. небанковские финансовые учреждения должны раскрывать условия потребительского кредитования на сайтах и в рекламе.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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