Як нараховуватимуть пенсію, тарифи, податки та субсидії в 2024 році: Які зміни відбудуться з 1 січня

У новому році очікуються зміни в умовах нарахуваннях мінімальної зарплати, податків для ФОПів, соціальних виплат на дитину, тарифів на газ та воду та електроенергію. Також очікуються зміни в призначенні субсидій та індексація пенсії.

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У 2024 році також прогнозують новий етап закону про ринок землі та виплати компенсацій за пошкоджене житло, а також зміну правил кредитування. У виданні Економічна правда зібрали основні нововведення, які набувають чинності з 2024 року.

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Зростання мінімальної зарплати

З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата в Україні збільшиться з 6 700 грн до 7 100 грн, з 1 квітня – до 8 000 грн.

Зміна прожиткового мінімуму

Прожитковий мінімум для працездатних осіб зросте з 2 589 грн до 3 023 грн, для дітей віком до шести років – з 2 201 грн до 2 563 грн, для дітей віком від шести до вісімнадцяти років – з 2 732 грн до 3 196 грн, для осіб, які втратили працездатність – з 2 093 грн до 2 361 грн. Загальний показник прожиткового мінімуму зросте з 2 589 грн до 2 920 грн.

Зміни для ФОПів

Для ФОПів першої групи річний дохід збільшиться з 1,185 млн грн до 1,275 млн грн, для другої групи – з 5,921 млн грн до 6,344 млн грн, для третьої групи – з 8,285 млн грн до 9,033 млн грн.

Підвищення пенсій

Мінімальна пенсія зросте з 2 093 грн до 2 361 грн, максимальна – з 20 930 грн до 23 610 грн.

Зміни для батьків

Допомога на дітей одиноким матерям зросте з 2 563 грн до 3 023 грн, тимчасова допомога на дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, зросте з 2 563 грн до 3 023 грн, допомога на дітей, над якими встановлені опіка чи піклування, зросте з 6 407,5 грн до 7 689 грн.

Зміни для споживачів

Тарифи на газ і воду залишаться без змін до кінця опалювального сезону. Тариф на електроенергію також залишиться без змін.

Призначення субсидій

У 2024 році в українців збережеться можливість отримання державної допомоги у вигляді субсидій для оплати житлово-комунальних послуг.

Новий етап закону про ринок землі

З 1 січня 2024 року ринок землі відкриється для юридичних осіб. Також громадяни отримають право набувати у власність до 10 тис га землі.

Виплата компенсацій за пошкоджене житло

Українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт, зможуть претендувати на виплату компенсації.

Зміна правил кредитування

З 1 січня 2024 року небанківські фінансові установи мають розкривати умови споживчого кредитування на сайтах та в рекламі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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