Как быстро очистить унитаз: нужно только одно средство

Белый цвет можно вернуть унитазу с помощью популярного напитка – кока-колы. Газировка разъедает даже самые стойкие и древние загрязнения.

Благодаря кока-колу можно избавиться от налета, мочевого камня и других проблем. Поскольку в ее состав входит ортофосфорная кислота.

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Как очистить унитаз кока-колой

Возьмите одну банку напитка, налейте его на грязную поверхность и оставьте действовать на 1-1,5 часа. Чем длиннее поверхность будет контактировать с водой, тем лучше будет результат.

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Если же некоторые загрязнения еще остались, то нужно повторить процесс и воспользоваться ершиком.

Чтобы промыть труднодоступные места, в частности ободок унитаза, намочите тряпку или туалетную бумагу в кругу и положите на грязное место. Оставьте на время.

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О чем нужно помнить, пользуясь этим способом:

Напиток не действует под водой, поэтому все поверхности должны быть сухими.

Кока-кола не помогает удалять жирные загрязнения.

Поскольку у кока-колы много глюкозы, нужно обработать поверхности антибактериальным средством, чтобы микробы не размножались.

Если же у вас очень грязный унитаз, то соедините кока-колу с лимонной кислотой. Для этого уберите воду из унитаза, насыпьте пакетик лимонной кислоты в унитаз и залейте кружкой. На 100 г лимонной кислоты используйте два литра напитка и оставьте на ночь (или 6-8 часов). Затем с помощью ершика очистите загрязнение и смойте водой.

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