Как быстро помыть детали конструктруктора Lego: два действенных лайфхака

Специалисты утверждают, что конструкторы являются отличным инструментом для детей, позволяющих им наглядно видеть, как решать технические проблемы. Кроме того, они способствуют развитию моторики через манипулирование малыми деталями. Однако, следует помнить, что конструкторы нуждаются в регулярной чистке, иначе в них могут накапливаться грязь, бактерии и даже плесень. Мы дадим вам несколько советов, как очистить конструктор.

Для начала рекомендуется разобрать здания, транспортные средства и другие созданные постройки на отдельные детали, такие как разноцветные пластмассовые кирпичики и минифигурки.

Простой способ чистки деталей Lego заключается в использовании посудомоечной машины. Уложите конструктор на верхнюю полку посудомойки и установите низкую температуру.

Единственный риск состоит в том, что во время мытья некоторые наклейки могут отклеиться. Поэтому перед использованием посудомойки следует убедиться, что наклейки на деталях достаточно крепко приклеены.

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Также существует еще один полезный способ – вы можете помыть конструктор в ванной с водой и уксусом.

После мытья Lego следует обязательно хорошо просушить его. Остатки воды или влага могут привести к появлению плесени.

В общем, регулярная чистка конструкторов – важная процедура, которая помогает сохранить их в чистоте и хорошем состоянии, обеспечивая безопасную игру детей.

Напомним, мы уже писали, как правильно стирать и дезинфицировать детские игрушки.

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