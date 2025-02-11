Как доказать статус ограниченно подходящего: объяснение юриста

Лица с ограниченной годностью к службе должны иметь актуальные медицинские документы для подтверждения своего статуса. Законодательные изменения, касающиеся этой категории военнообязанных, официально не зафиксированы.

Однако, если человек не прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК) до 4 февраля, это может повлечь ответственность за несвоевременное прохождение медицинского осмотра. Проблема возникла из-за произошедших девять месяцев назад изменений в законодательстве, когда был отменен статус "ограниченно пригодный". Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали пройти медицинское освидетельствование в определенный срок. В то же время термин "подлежат медицинскому осмотру", который использован в законе, остается спорным по поводу определения правонарушения, ведь вызов в ТЦК и СП должен осуществляться официальной повесткой. Об этом он в эфире "Эспрессо" рассказал кандидат юридических наук, адвокат Евгений Филипец.

Читайте также: Как восстановить утраченное удостоверение участника боевых действий

Филипец также обратил внимание, что ситуация особенно повлияла на лиц, имеющих бронирование от мобилизации. До 28 февраля бронь действует, но после этой даты будут применяться новые правила. Важно, что в период с 4 по 28 февраля существует риск нарушения правил военного учета, что может усложнить получение нового бронирования. Поэтому многие забронированные лица самостоятельно обращались в ТЦК для прохождения ВЛК. Должностные лица заявляют, что непрохождение комиссии может считаться правонарушением, хотя практика применения этого правила будет разной по каждому ТЦК.

По мнению адвоката, обязанность подтверждения своего состояния, вероятно, будет оставаться за гражданами, а срок прохождения медосмотра может продлиться до мая или июня. Он отметил, что для объективного рассмотрения медицинской комиссией необходимо иметь актуальные медицинские документы, подтверждающие наличие заболевания и статус личности.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!