Как готовить зразы, чтобы они не разваливались

Картофельные зразы готовят с разными начинками: с фаршем, с мясом, с грибами, с капустой и т.д. Однако часто во время жарки зразы трескаются и разваливаются. В чем секрет этого блюда и как правильно его готовить читайте в нашем материале?

Кажется, что приготовить зразы не так и сложно, для этого нужно сформировать лепешку из пюре, внутрь его положить начинку, залепить края и обжарить зразы на сковороде. Но, для того чтобы приготовить идеальные зразы, нужно знать несколько советов.

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Почему разваливаются зразы?

Сорт картофеля не подходит для пюре;

Пюре слишком редкое, поэтому из него не получается сформировать лепешки правильно;

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Пюре слишком сухое, из-за чего и появляются трещины;

Картошку на зразы надо варить в мундире и затем делать из нее пюре , это один из главных секретов идеального блюда;

, это один из главных секретов идеального блюда; Также не следует добавлять в пюре молоко, лучше добавьте 2-3 ст.л муки, которая "склеит" смесь.

Рецепт картофельных блюд с куриным фаршем

Следуйте советам выше и правильной технологии приготовления, чтобы они получились очень нежными и сочными. Подавать это блюдо лучше со сметаной.

Ингредиенты:

картофель – 600 гр;

куриное филе – 250 гр;

яйца – 1 шт;

репчатый лук – 1 шт;

пшеничная мука – 2 ст. л;

растительное масло – 2 ст. л;

панировочные сухари – 100 гр;

соль, перец – по вкусу.

Вымойте и отварите картофель в мундире до готовности. Куриное филе нарезать кубиками, а лук нарезать мелко. Эту смесь нужно обжарить на сковороде до золотистого цвета курицу и лук, а затем превратите в фарш, который нужно будет посолить и поперчить.

Пока картофель в мундире еще горяч, очистите его и сделайте из него пюре. Добавьте муку, яйцо, соль и перец, перемешайте. Сформируйте из пюре корж, на середину которого выложите 1 ч.л начинки и сформируйте образовательную форму. Обвалите в панировочных сухарях и положите жариться на масле на средний или слабый огонь до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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