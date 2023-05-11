Как хранить свеклу, чтобы она долго не портилась: советы опытных огородников

Многие стараются сохранить свеклу на зиму, но эта задача не всегда проста. Чтобы обеспечить успешную сохранность этого корнеплода до весны, нужно учитывать некоторые условия.

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Во-первых, важно контролировать температуру. Рекомендованная температура хранения составляет от 0 до 2 градусов Цельсия. Влажность также должна быть в пределах 90 процентов. Если температура превышает рекомендуемую, свекла может начать прорастать и не сохранится долго.

Кроме того, следует заботиться о соответствующей таре для хранения. Ящики из дерева или пластика с вентиляционными отверстиями являются отличным выбором. В крайнем случае можно использовать мешки или пакеты, но следует помнить, что в одном мешке не следует хранить более 40 плодов.

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Также важно не ставить мешки на землю, а использовать подставки. Рекомендуется использовать наполнители, такие как чистый речной песок, древесная зола или поваренная соль для улучшения сохранения корнеплодов.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно хранить огурцы, чтобы они долго не портились и оставались свежими словно из грядки.

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