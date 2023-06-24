Как использовать куриный помет в качестве удобрения: пошаговая инструкция
Куриный помет является прекрасным удобрением, ускоряющим рост растений, а урожай вас удивит.
Как правильно развести куриный помет для подкормки
Положите помет в мешок, сверху – груз и опустите в бочку. Оставьте настаиваться в течение двух недель. Перед обработкой грунта разведите удобрение с водой в пропорции 1 к 10.
Возделывать растения лучше сразу после дождя, а сохраняется оно не более 3 месяцев.
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Сколько нужно куриного помета на ведро воды
На 10-литровое ведро с водой добавляется полкилограмма помета. Ингредиенты хорошо размешайте и настаивайте 5 дней. Перед обработкой процедите и разведите водой в пропорции 1 к 5 и полейте грядки.
Какие растения нельзя поливать куриным пометом
Это удобрение содержит много азота, поэтому следует применять его с осторожностью, ведь растение может получить ожог. Удобрение с куриным пометом не подойдет для салата, укропа, петрушки и лука, поскольку потом они приобретут специфический вкус и запах.
Напомним, мы уже писали, как правильно вносить минеральные удобрения.
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