Як використувати курячий послід в якості добрива: покрокова інструкція

Курячий послід є чудовим добривом, яке прискорює ріст рослин, а врожай вас здивує.

Як правильно розвести курячий послід для підживлення

Покладіть послід в мішок, зверху – тягар та опустіть у бочку. Залиште настоюватись протягом двох тижнів. Перед обробкою ґрунту розведіть добриво з водою у пропорції 1 до 10.

Обробляти рослини краще відразу після дощу, а зберігається воно не більше 3 місяців.

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Скільки потрібно курячого посліду на відро води

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На 10-літрове відро з водою додається пів кілограма посліду. Інгредієнти добре перемішайте та настоюйте 5 днів. Перед обробкою процідіть та розведіть водою у пропорціі 1 до 5 та полийте грядки.

Які рослини не можна поливати курячим послідом

Це добриво містить багато азоту, тому треба застосовувати його з обережністю, адже рослина може отримати опік. Добриво з курячим послідом не підійде для салату, кропу, петрушки і цибулі, оскільки потім вони набудуть специфічного смаку і запаху.

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