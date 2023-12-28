Как изменится пенсия по инвалидности в 2024 году: о чем следует знать

В 2024 году в Украине запланировано увеличение ряда социальных выплат, в том числе повышение минимальной пенсии по инвалидности. Выплаты будут перечислены автоматически, без необходимости обращений в органы соцпомощи.

Видео дня

Увеличение пенсии по инвалидности запланировано на 1 января 2024г. Минимальная пенсия будет составлять 2361 грн, что на 268 грн больше, чем в 2023 году, пишет издание "На пенсии".

Читайте также: Какие пенсионные выплаты возрастут вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

Размер выплаты будет зависеть от группы инвалидности:

для людей с инвалидностью I группы – 2361 грн;

для людей с инвалидностью II группы – 1888,8 грн;

для людей с инвалидностью III группы – 1416,6 грн.

Люди с инвалидностью с детства и дети до 18 лет будут получать пособие в размере 1652,7 грн.

Пенсия для детей с инвалидностью также зависит от группы и возраста:

для детей с инвалидностью до 6 лет – 1281,5 грн;

для детей с инвалидностью до 6 лет, подгруппа А – 5163 грн;

для детей с инвалидностью от 6 до 18 лет – 1598 грн;

для детей с инвалидностью от 6 до 18 лет, подгруппа А – 6392 грн.

Изменения также коснутся выплат для тех, кто ухаживает за людьми с инвалидностью. Так, люди, которые присматривают за инвалидами II и III группы, будут получать 1770,75 грн. Попечители человека с инвалидностью с детства смогут получать:

для опекунов человека с инвалидностью I группы подгруппы А – 4722 грн;

для опекунов человека с инвалидностью I группы подгруппы Б – 2361 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!