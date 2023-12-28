Як зміниться пенсія по інвалідності у 2024 році: про що слід знати

У 2024 році в Україні заплановано збільшення низки соціальних виплат, зокрема підвищення мінімальної пенсії по інвалідності. Виплати будуть перераховані автоматично, без необхідності звернень до органів соцдопомоги.

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Збільшення пенсії по інвалідності заплановано на 1 січня 2024 року. Мінімальна пенсія становитиме 2361 грн, що на 268 грн більше, ніж у 2023 році, пише видання "На пенсії".

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Розмір виплати залежатиме від групи інвалідності:

для людей з інвалідністю I групи - 2361 грн;

для людей з інвалідністю II групи - 1888,8 грн;

для людей з інвалідністю III групи - 1416,6 грн.

Люди з інвалідністю з дитинства та діти до 18 років отримуватимуть допомогу розміром у 1652,7 грн.

Пенсія для дітей з інвалідністю також залежатиме від групи та віку:

для дітей з інвалідністю до 6 років - 1281,5 грн;

для дітей з інвалідністю до 6 років, підгрупа А - 5163 грн;

для дітей з інвалідністю від 6 до 18 років - 1598 грн;

для дітей з інвалідністю від 6 до 18 років, підгрупа А - 6392 грн.

Зміни також торкнуться виплат для тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю. Так, люди, які доглядають за інвалідами II та III групи, отримуватимуть 1770,75 грн. Опікуни людини з інвалідністю з дитинства зможуть отримувати:

для опікунів людини з інвалідністю I групи підгрупи А - 4722 грн;

для опікунів людини з інвалідністю I групи підгрупи Б - 2361 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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