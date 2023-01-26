Как легко вывести пятна из ковра: 6 эффективных советов

Часто в домах кладут ковер для зонирования помещений и просто потому, что это очень приятное покрытие, по которому можно ходить даже босиком. Но иногда случается так, что на ковре появляются пятна, от которых не удастся легко отделаться.

В отличие от ламината или керамогранита, загрязнение из текстиля удалять нужно тщательно. Отчистить ковер от разных видов пятен помогут следующие советы. Таким способом можно удалить следы напитков, еды и других загрязнений, не обращаясь к химчистке.

Главное правило чистки ковров – нельзя тереть пятно. Так грязь только глубже проникнет в ворс.

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Мыльный раствор стирального порошка с энзимами или хозяйственного мыла удалит большинство свежих пятен. Промокните бумажным полотенцем еще мокрое загрязнение так, чтобы не втереть жидкость в ворс, а затем намочите это место мыльным раствором с помощью губки и дайте ему постоять несколько минут, после чего снова соберите влагу салфетками. При необходимости эту процедуру следует повторить несколько раз; Пена для бритья за счет своей текстуры с пузырьками способна выталкивать загрязнение из ворса. Выдавите немного пены на руку и аккуратно вдавите пальцем в пятно. За 30 минут протрите это место и пропылетесь ковер; Уксус разведите в равных пропорциях с водой и нанесите и удалите его так же, как мыльный раствор. Уксус эффективен против жировых загрязнений и хорошо удаляет пятна от кофе. На одну столовую ложку уксуса можно добавить столовую ложку жидкости для мытья посуды и размешать в двух стаканах теплой воды. После чего так же аккуратно увлажнить средством загрязнения и через 30 минут удалить влагу бумажными полотенцами; Белое вино может удалить с ковра следы от красного вина, но действовать надо немедленно. Промокните всю жидкость максимально тщательно и смочите пятно белым вином. После 15-20 минут высушите обработанное место бумажными полотенцами; Утюг может удалять с ковра липкие загрязнители, такие как пятна воска или парафина от свечей или детский пластилин. Уложите на пятно сухую ткань и поставьте сверху утюг, нагретый до относительно невысокой температуры. Тепло растопит грязь, а ткань впитает его; Пищевая сода поможет избавиться от неприятного запаха ковра. Это может быть актуальным, если в домах есть курильщики или домашние животные. Равномерно посыпьте содой всю поверхность ковра и оставьте на ночь. Утром нужно просто все тщательно пропылесосить.

Раньше мы писали о том, как почистить очень грязный ковер без лишних усилий.

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