Как мужчинам 25+ получить военный билет, если есть только приписное

Каждый мужчина в Украине, достигший призывного возраста, должен иметь военный билет. Этот документ является не только формальным подтверждением исполнения гражданского долга, но и необходим для многих жизненных ситуаций.

Даже если вы не были призваны на военную службу, отсутствие военного билета может создать вам определенные неудобства. Этот документ обязателен для оформления ряда документов, получения некоторых услуг и даже трудоустройства на некоторые должности. Кроме того, за отсутствие военного билета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, сообщают "Факты".

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Военный билет является важным документом, подтверждающим выполнение гражданином своих обязанностей перед государством. Он обязателен для всех военнообязанных мужчин, независимо от того, проходили они службу или нет. Для получения военного билета после 25 лет мужчине необходимо подать в ТЦК заявление и ряд документов, включая копию паспорта, идентификационного кода, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей, приписное свидетельство и медицинскую карточку.

С 18 июня 2024 года в Украине была введена новая возможность получения электронной версии военного билета через приложение Резерв+ или в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП). Однако эта функция доступна только тем, кто уже имеет бумажный военный билет. Для тех, кто еще не получил этот документ, необходимо обратиться в ТЦК.

Получение военного билета является важной процедурой, даже если мужчина не проходил службу и вышел за пределы призывного возраста. Этот документ может потребоваться в разных жизненных ситуациях, и его наличие является обязательным условием для военнообязанных.

ТЦК ответственны за ведение военного учета и выдачу военных билетов. Получение этого документа обеспечивает исполнение гражданином своих обязательств перед государством и позволяет избежать штрафных санкций в случае проверки.

Таким образом, мужчины, достигшие 25 лет и имеющие только приписное удостоверение, должны немедленно обратиться в ТЦК для оформления военного билета. Это не только формальность, но и необходимый шаг для обеспечения правовой безопасности и выполнения гражданских обязанностей.

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