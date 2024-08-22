Як чоловікам 25+ отримати військовий квиток, якщо є лише приписне

Кожен чоловік в Україні, який досяг призовного віку, повинен мати військовий квиток. Цей документ є не лише формальним підтвердженням виконання громадянського обов’язку, а й необхідний для багатьох життєвих ситуацій.

Навіть якщо ви не були призвані на військову службу, відсутність військового квитка може створити для вас певні незручності. Цей документ є обов’язковим для оформлення низки документів, отримання деяких послуг та навіть працевлаштування на деякі посади. Крім того, за відсутність військового квитка передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, повідомляють "Факти".

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Військовий квиток є важливим документом, що підтверджує виконання громадянином своїх обов'язків перед державою. Він обов'язковий для всіх військовозобов'язаних чоловіків, незалежно від того, проходили вони службу чи ні. Для отримання військового квитка після 25 років чоловіку необхідно подати до ТЦК заяву та ряд документів, включаючи копію паспорта, ідентифікаційного коду, документ про освіту, свідоцтво про шлюб та народження дітей, приписне свідоцтво та медичну картку.

З 18 червня 2024 року в Україні запроваджено нову можливість отримання електронної версії військового квитка через застосунок Резерв+ або у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах). Однак ця функція доступна лише тим, хто вже має паперовий військовий квиток. Для тих, хто ще не отримав цей документ, необхідно звернутися до ТЦК.

Отримання військового квитка є важливою процедурою, навіть якщо чоловік не проходив службу і вже вийшов за межі призовного віку. Цей документ може знадобитися в різних життєвих ситуаціях, і його наявність є обов’язковою умовою для військовозобов’язаних.

ТЦК є відповідальними за ведення військового обліку та видачу військових квитків. Отримання цього документа забезпечує виконання громадянином своїх зобов'язань перед державою та дозволяє уникнути штрафних санкцій у разі перевірки.

Таким чином, чоловіки, які досягли 25 років і мають лише приписне посвідчення, повинні негайно звернутися до ТЦК для оформлення військового квитка. Це не лише формальність, а й необхідний крок для забезпечення правової безпеки та виконання громадянських обов’язків.

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