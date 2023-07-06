Как нельзя пользоваться пылесосом: сломается очень быстро

Пылесос может очень быстро повредиться из-за неправильного использования. Самая распространенная ошибка, которую совершает много людей, заключается в бездумном втягивании любого мусора в трубу пылесоса. Как избежать поломки пылесоса, подскажет UaPorta.

Земля и песок

Если у вас внезапно разбился горшок с цветком, не торопитесь включать пылесос. Сначала удалите грязь веником, а если на ковре есть земля, потрясите его. Только после этого используйте пылесос для основной уборки.

Стекло и керамика

Собирать мелкие кусочки стакана с помощью пылесоса – плохая идея, поскольку они могут застрять в шланге или двигателе пылесоса и повредить пыльник.

Строительный мусор

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Ни в коем случае не собирайте строительный мусор с помощью пылесоса. Комки и даже мелкие частицы штукатурки могут забить фильтр, что приведет к необходимости замены пылесоса.

Мука, кофе и другие мелкие сыпучие продукты

Очень мелкие частицы не только засоряют фильтры пылесоса, но попадают в двигатель, мешая его работе.

Влажная

Если пылесос не предназначен для влажной уборки, не используйте его для мытья полов, дивана или других поверхностей. Даже небольшое количество жидкости, которая попадет в пылесос, может привести к образованию плесени. Это приведет не только к поломке устройства, но и к неприятному запаху.

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Ртуть

Пылесос будет загрязнен ртутью, что будет представлять опасность. Кроме того, фильтры пылесоса не смогут задержать всю ртуть, поэтому она уже в распыленном виде снова окажется на поверхностях вашего дома во время следующей уборки.

Волосы

Волосы очень забивают щетки прибора и его все равно нужно будет вычищать вручную. Для уборки волос лучше использовать веник.

Напомним, мы уже писали о преимуществах и недостатках робота-пылесоса.

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