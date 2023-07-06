Як не можна користуватись пилососом: зламається дуже швидко

Пилосос може дуже швидко пошкодитися через неправильне використання. Найпоширеніша помилка, яку робить багато людей, полягає в бездумному втягуванні будь-якого сміття в трубу пилососа. Як уникнути поломки пилососа підкаже UaPorta.

Земля та пісок

Якщо у вас раптово розбився вазон, не поспішайте включати пилосос. Спочатку видаліть бруд віником, а якщо на килимі є земля, потрусіть його. Тільки після цього використовуйте пилосос для основного прибирання.

Скло та кераміка

Збирати дрібні шматочки склянки за допомогою пилососа - погана ідея, оскільки вони можуть застрягти в шланзі або двигуні пилососа і пошкодити пиловик.

Будівельне сміття

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Ні в якому разі не збирайте будівельне сміття за допомогою пилососа. Грудки і навіть дрібні частинки штукатурки можуть забити фільтр, що призведе до необхідності заміни пилососа.

Борошно, кава, та інші дрібні сипучі продукти

Дуже дрібні частинки не тільки засмічують фільтри пилососа, але й потрапляють в двигун, заважаючи його роботі.

Волога

Якщо пилосос не призначений для вологого прибирання, не використовуйте його для миття підлоги, дивана або інших поверхонь. Навіть невелика кількість рідини, яку ви вберете, може призвести до утворення плісняви всередині пилососа. Це призведе не тільки до поломки пристрою, але й до неприємного запаху.

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Ртуть

Пилосос буде забруднений ртуттю, що представлятиме небезпеку для мешканців. Крім того, фільтри пилососа не зможуть затримати всю ртуть, тому вона вже в розпиленому вигляді знову опинитися на поверхнях вашого будинку під час наступного прибирання.

Волосся

Волосся дуже забиває щітки приладу і його все-одно потрібно буде вичищати вручну. Для прибирання волосся краще використовувати віник.

Нагадаємо, ми вже писали про переваги та недоліки робота-пилососа.

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