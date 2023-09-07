Как очистить чашку от старых и стойких следов кофе: два рабочих способа

Многие знакомы с проблемой устойчивых кофейных пятен на чашках, которые кажется невозможно удалить. Однако это не так, и существуют простые и эффективные способы, которые помогут вам избавиться от этих неприятных загрязнений с помощью доступных средств.

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Вам понадобится немного свободного времени и такие натуральные ингредиенты, как уксус и сода, чтобы ваши чашки снова блистали чистотой и свежестью, пишет портал santeplus.

Как удалить кофейные пятна на чашках с помощью уксуса:

Наполовину наполните чашку уксусом, а остальное дополните горячей водой. Оставьте чашку в этом состоянии в течение 30 минут. После этого тщательно промойте чашку.

Уксус обладает очищающими и обезжиривающими свойствами и способен эффективно растворять пятна от кофе на керамике.

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Как удалить кофейные пятна на чашках с помощью соды:

Возьмите чайную ложку пищевой соды. Добавьте несколько капель воды в соду, чтобы создать пастообразную смесь. Нанесите данную смесь на загрязненную часть чашки и аккуратно потрите. Затем тщательно промойте чашку.

Сода обладает высокой очищающей способностью и хорошо удаляет кофейные пятна из кухонной посуды.

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