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Как очистить грецкий орех, не повредив ядро: лайфхак с бутылкой вина

Игорь Романько

Как аккуратно почистить грецкий орех от скорлупы

Интересный способ очищения грецкого ореха от скорлупы был раскрыт на сайте "Советница". Использование этого лайфхака позволяет сберечь ядро ореха целым.

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Для этого нужна пустая бутылка от игристого вина, поскольку она имеет стойкую и плотную шейку, что отличает ее от многих других бутылок.

Прежде всего, установите орех на горлышко бутылки так, чтобы его острый конец был обращен вниз. Затем, с помощью молотка, легко постучите по верхней части ореха.

Замечено, что риск разбиения бутылки при использовании этого метода минимален. Орех не разорвется из-за отсутствия опоры снизу. Скорлупа испытывает трещины, и ее можно легко снять, а ядро останется целым. Этот простой прием поможет вам эффективно очистить грецкие орешки и сохранить их ядро в неприкосновенности.

 

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