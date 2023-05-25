Как очистить грецкий орех, не повредив ядро: лайфхак с бутылкой вина

Интересный способ очищения грецкого ореха от скорлупы был раскрыт на сайте "Советница". Использование этого лайфхака позволяет сберечь ядро ореха целым.

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Для этого нужна пустая бутылка от игристого вина, поскольку она имеет стойкую и плотную шейку, что отличает ее от многих других бутылок.

Прежде всего, установите орех на горлышко бутылки так, чтобы его острый конец был обращен вниз. Затем, с помощью молотка, легко постучите по верхней части ореха.

Замечено, что риск разбиения бутылки при использовании этого метода минимален. Орех не разорвется из-за отсутствия опоры снизу. Скорлупа испытывает трещины, и ее можно легко снять, а ядро останется целым. Этот простой прием поможет вам эффективно очистить грецкие орешки и сохранить их ядро в неприкосновенности.

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