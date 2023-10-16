Как очистить металлическую и пластиковую сушилку для посуды: лучшее средство

Сушилка для посуды – незаменимый аксессуар на каждой кухне. Однако с течением времени, особенно если вы живете в районе с твердой водой, на ней может появиться нежелательный налет. Этот налет может появляться как на металлических, так и пластиковых поверхностях сушилки.

Однако не отчаивайтесь, поскольку существует несколько простых способов вернуть сушилке ее первозданный вид, пишет издание УНИАН.

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Как очистить металлическую сушилку для посуды

Для металлической сушилки для посуды первым шагом будет удаление ржавчины. Затем сушилку необходимо вымыть и досуха вытереть, чтобы не было пятен.

Как очистить сушилку для посуды от ржавчины? Для этого возьмите стальную щетку или губку и аккуратно почистите зоны с ржавчиной.

Затем смочите мягкую ткань или губку в уксусе и протрите металлическую поверхность. Это поможет убрать налет и придать сушилке блеск. Не забудьте ополоснуть сушилку после уксуса и вытереть ее досуха.

Как почистить пластиковую сушилку для посуды

Многие металлические сушилки имеют пластиковые элементы. Чтобы очистить пластик от налета, сначала тщательно помойте теплой водой и мягким моющим средством. Если налет остается, приготовьте раствор из соды и воды. Тщательно протрите пластиковые части сушилки этим раствором, затем промойте чистой водой и дайте высохнуть. Также уксус прекрасно справляется с рыжим и белым налетом на любых поверхностях.

Важно периодически следить за чистотой сушилки для посуды, регулярно мойте ее и удаляйте налет, чтобы предотвратить ее накопление.

Ранее UaPortal рассказал, как удалить ржавчину из металла с помощью кетчупа и фольги.

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