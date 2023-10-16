Як очистити металеву та пластикову сушарку для посуду: найкращий засіб

Сушарка для посуду – незамінний аксесуар на кожній кухні. Проте з плином часу, особливо якщо ви живете в районі з жорсткою водою, на ній може з'явитися небажаний наліт. Цей наліт може з'являтися як на металевих, так і на пластикових поверхнях сушарки.

Однак не впадайте у відчай, оскільки існує кілька простих способів повернути сушарці її первозданний вигляд, пише видання УНІАН.

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Як очистити металеву сушарку для посуду

Для металевої сушарки для посуду першим кроком буде видалення іржі. Потім сушилку необхідно вимити і насухо витерти, щоб не було плям.

Як очистити сушарку для посуду від іржі? Для цього візьміть сталеву щітку або губку і акуратно почистіть зони з іржею.

Потім змочіть м'яку тканину або губку в оцті і протріть металеву поверхню. Це допоможе прибрати наліт і надати сушарці блиск. Не забудьте обполоснути сушарку після оцту і витерти її насухо.

Як почистити пластикову сушарку для посуду

Багато металевих сушарок мають пластикові елементи. Щоб очистити пластик від нальоту, спочатку ретельно помийте його теплою водою та м'яким мийним засобом. Якщо наліт залишається, приготуйте розчин з соди і води. Ретельно протріть пластикові частини сушарки цим розчином, потім промийте чистою водою і дайте висохнути. Також, оцет чудово справляється із рудим та білим нальотом на будь-яких поверхнях.

Важливо періодично слідкувати за чистотою сушарки для посуду, регулярно мийте її та видаляйте наліт, щоб запобігти його накопиченню.

Раніше, UaPortal розповів, як видалити іржу з металу за допомогою кетчупу та фольги.

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