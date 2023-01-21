Как очистить Telegram "от мусора" и освободить место на телефоне до максимума: пошаговая инструкция

Популярный мессенджер Telegram очень активно "пожирает" память на наших устройствах. Где можно изменить настройки, чтобы сохранились все файлы, а приложение работало быстрее?

В этом материале мы расскажем, как освободить место и удалить мусор в устройствах на базе Android и iPhone/iPad. В первую очередь, как пишут специалисты, нужно обратить внимание на файлы кэша.

Что такое кэш и зачем его чистить

Кэш поглощает память вашего устройства. Он "сохраняет" дубликаты временных файлов ваших данных телеграмму, видео, изображений и т.д. С помощью кэша файлы используются для быстрой последующей загрузки.

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Безопасно удалять файлы из кэша Telegram

Удаление кэша не ликвидирует файлы с телефона или планшета. Происходит удаление дубликатов медиафайлов, но они остаются в облаке Telegram.

Если вы почистите Telegram, то вы по-прежнему можете использовать приложением. Вы не удалите все файлы для входа в аккаунт и сообщения из чата.

Чтобы очистить кеш сначала откройте Telegram. Коснитесь трех горизонтальных линий слева вверху.

В настройках выберите "Данные и хранения", затем "Использование памяти" и, наконец, нажмите "Очистить кэш Telegram".

Как очистить кэш Телеграмму на андроид?

Откройте приложение Telegram.

Коснитесь горизонтальных линий в верхнем левом углу.

Далее коснитесь "Настройки" в меню.

В разделе Настройки выберите пункт "Данные и хранение".

Затем нажмите кнопку "Использование памяти".

Коснитесь Очистить кэш Telegram.

Выберите очистить кэш.

Как почистить кэш телеграмм на айфон?

Коснитесь значка Telegram.

При необходимости войдите в свой аккаунт Telegram.

Перейдите к настройкам, которые можно найти в правом нижнем углу.

Коснитесь "Данные и хранилище".

Выберите "Использование хранилища".

Наконец, нажмите на чистку кэша Telegram.

Для пользователей iOS можно очистить файлы кэша для отдельного раздела чата.

Например, если вы делитесь слишком большим количеством медиафайлов с этим человеком в Telegram, вы можете удалить кэш только с этого чата.

Как отключить автозагрузку в галерею устройств

Больше не хранить медиафайлы с телеграммами на андроид :

Войдите в программу; Нажмите три полоски вверху влево и перейдите к настройкам; Найдите вкладку "Настройка чата"; "Храните в галерее" и переведите переключатель в неактивное положение.

Больше не хранить медиафайлы с телеграммами на айфон

Откройте мессенджер; Щелкните шестерню настроек на нижней панели справа; Найдите раздел "Данные и память"; Перейдите к блоку "Другие"; Найдите вкладку "Сохранять полученные фотографии" и разверните ее. Найдите вкладку "Использование памяти" и выберите минимальное.

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