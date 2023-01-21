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Как очистить Telegram "от мусора" и освободить место на телефоне до максимума: пошаговая инструкция

Татьяна Иванова

Telegram

Популярный мессенджер Telegram очень активно "пожирает" память на наших устройствах. Где можно изменить настройки, чтобы сохранились все файлы, а приложение работало быстрее?

В этом материале мы расскажем, как освободить место и удалить мусор в устройствах на базе Android и iPhone/iPad. В первую очередь, как пишут специалисты, нужно обратить внимание на файлы кэша.

Что такое кэш и зачем его чистить

Кэш поглощает память вашего устройства. Он "сохраняет" дубликаты временных файлов ваших данных телеграмму, видео, изображений и т.д. С помощью кэша файлы используются для быстрой последующей загрузки.

Безопасно удалять файлы из кэша Telegram

Удаление кэша не ликвидирует файлы с телефона или планшета. Происходит удаление дубликатов медиафайлов, но они остаются в облаке Telegram.

Если вы почистите Telegram, то вы по-прежнему можете использовать приложением. Вы не удалите все файлы для входа в аккаунт и сообщения из чата.

Чтобы очистить кеш сначала откройте Telegram. Коснитесь трех горизонтальных линий слева вверху.

В настройках выберите "Данные и хранения", затем "Использование памяти" и, наконец, нажмите "Очистить кэш Telegram".

Как очистить кэш Телеграмму на андроид?

  • Откройте приложение Telegram.
  • Коснитесь горизонтальных линий в верхнем левом углу.
  • Далее коснитесь "Настройки" в меню.
  • В разделе Настройки выберите пункт "Данные и хранение".
  • Затем нажмите кнопку "Использование памяти".
  • Коснитесь Очистить кэш Telegram.
  • Выберите очистить кэш.

Как почистить кэш телеграмм на айфон?

  • Коснитесь значка Telegram.
  • При необходимости войдите в свой аккаунт Telegram.
  • Перейдите к настройкам, которые можно найти в правом нижнем углу.
  • Коснитесь "Данные и хранилище".
  • Выберите "Использование хранилища".
  • Наконец, нажмите на чистку кэша Telegram.

Для пользователей iOS можно очистить файлы кэша для отдельного раздела чата.

Например, если вы делитесь слишком большим количеством медиафайлов с этим человеком в Telegram, вы можете удалить кэш только с этого чата.

Как отключить автозагрузку в галерею устройств

Больше не хранить медиафайлы с телеграммами на андроид :

  1. Войдите в программу;
  2. Нажмите три полоски вверху влево и перейдите к настройкам;
  3. Найдите вкладку "Настройка чата";
  4. "Храните в галерее" и переведите переключатель в неактивное положение.

Больше не хранить медиафайлы с телеграммами на айфон

  1. Откройте мессенджер;
  2. Щелкните шестерню настроек на нижней панели справа;
  3. Найдите раздел "Данные и память";
  4. Перейдите к блоку "Другие";
  5. Найдите вкладку "Сохранять полученные фотографии" и разверните ее.
  6. Найдите вкладку "Использование памяти" и выберите минимальное.

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