Как открыть дверь авто, если ключи заперлись внутри: неожиданный лайфхак

Если вы оказались в ситуации, когда авто заперто, а ключи остались в салоне, попробуйте этот способ.

В такой крайне неприятной ситуации может внезапно оказаться любой водитель. При этом запасные ключи могут быть очень далеко и не будет никакой возможности открыть двери своими силами. В сети рассказали об одном интересном и малоизвестном лайфхаке, который поможет справиться с этой проблемой на месте.

Открыть дверь авто вам поможет смартфон. Об этом необычном способе дистанционно открыть запертую дверь часто пишут на автомобильных форумах, и как утверждают водители – этот лайфхак действительно работает.

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Если дома, где остались ключи, кто-то есть, позвоните и попросите собеседника взять ключи и поднести их к своему смартфону как можно ближе и нажать кнопку разблокировки. Водитель должен поднести свой телефон на расстояние, не более 30 см от запертой двери.

Отмечается, что с большой вероятностью этот лайфхак сработает и дверь откроется. Попробуйте этот способ с вашим автомобилем.

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