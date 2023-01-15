Як відкрити двері авто, якщо ключі замкнулись всередині: неочікуваний лайфхак

Якщо ви опинились у ситуації, коли авто замкнене, а ключі залишились в салоні, спробуйте цей спосіб.

В такій вкрай неприємній ситуації може раптово опинитись будь-який водій. При цьому запасні ключі можуть бути дуже далеко і не буде жодної можливості відчинити двері самотужки. У мережі розповіли про один цікавий та маловідомий лайфхак, який допоможе впоратись із цією проблемою на місці.

Відкрити двері авто вам допоможе смартфон. Про цей незвичний спосіб дистанційно відкрити замкнені двері часто пишуть на автомобільних форумах, і як стверджують водії – цей лайфхак дійсно працює.

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Якщо вдома, де залишились запасні ключі, хтось є, зателефонуйте та попросіть співрозмовника взяти ключі і піднести їх до свого смартфону якнайближче та натиснути кнопку розблокування. Водій має піднести свій телефон на відстань, не більшу ніж 30 см від замкнених дверей.

Зазначається, що з великою ймовірністю цей лайфхак спрацює і двері відчиняться. Спробуйте цей спосіб з вашим авто.

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