Как отсрочка выхода на пенсию повлияет на ее размер: ответ ПФУ

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области предоставило разъяснение о возможности отсрочки выхода на пенсию и ее влияния на размер выплат. Отсрочка ухода на пенсию может быть выгодной стратегией для увеличения размера пенсионных выплат в будущем.

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", лица, достигшие пенсионного возраста, имеют право отложить оформление пенсии и продолжить работу. В таком случае пенсия будет назначаться с учетом страхового стажа, приобретенного к моменту обращения за ее назначением. Об этом пишет sud.ua.

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Отсрочка выхода на пенсию оказывает положительное влияние на ее размер:

При отсрочке до 60 месяцев основной размер пенсии увеличивается на 0,5% за каждый месяц дополнительного страхового стажа. Если отсрочка превышает 60 месяцев, то увеличение составляет 0,75% за каждый полный месяц.

Важно отметить, что для расчета повышения учитываются только полные месяцы работы по достижении пенсионного возраста.

Однако это повышение не применяется к лицам, которым ранее назначалась пенсия другого вида по законодательству Украины или в другом государстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать самые выгодные годы для начисления пенсии.

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