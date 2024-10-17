Як відстрочка виходу на пенсію вплине на її розмір: відповідь ПФУ

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області надало роз'яснення щодо можливості відстрочки виходу на пенсію та її впливу на розмір виплат. Відстрочка виходу на пенсію може бути вигідною стратегією для збільшення розміру пенсійних виплат у майбутньому.

Згідно з Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", особи, які досягли пенсійного віку, мають право відкласти оформлення пенсії та продовжити працювати. У такому випадку пенсія призначатиметься з урахуванням страхового стажу, набутого на момент звернення за її призначенням. Про це пише sud.ua.

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Відстрочка виходу на пенсію позитивно впливає на її розмір:

При відстрочці до 60 місяців основний розмір пенсії збільшується на 0,5% за кожен повний місяць додаткового страхового стажу. Якщо відстрочка перевищує 60 місяців, збільшення становить 0,75% за кожен повний місяць.

Важливо зазначити, що для розрахунку підвищення враховуються лише повні місяці роботи після досягнення пенсійного віку.

Однак, це підвищення не застосовується до осіб, яким раніше призначалася пенсія іншого виду за законодавством України або в іншій державі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати найвигідніші роки для нарахування пенсії.

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