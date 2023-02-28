Как почистить куртку без стирки: 5 лайфхаков

Верхняя одежда стирают не так часто, а всегда хочется, чтобы она выглядела чистой и чистоплотной. К тому же не все куртки можно стирать. Поэтому следует знать, как почистить зимнюю одежду в домашних условиях.

Сначала любое стиральное средство следует проверить на незаметном участке одежды, чтобы не испортить ткань. Обычно это воротник, рукава и карманы, можно протестировать средства на внутренней стороне. Также материал не следует тереть руками или грубыми щетками, чтобы не повредить его. Чистящее средство следует наносить на пятна и загрязненные места с помощью ватного диска или губки, а остатки можно убрать мягкой тряпкой из микрофибры, смоченной в воде, или влажными салфетками.

Видео дня

Читайте также: Как стирать джинсы, чтобы сохранить их цвет

Как почистить куртку без стирки

Нашатырный спирт и средство для мытья посуды. Разведите 1 чайную ложку нашатырного спирта и 1 чайную ложку геля для мытья посуды в 100 мл воды. Загрязнение можно немного отпарить перед очисткой, чтобы они лучше взошли. Нанесите раствор губкой и осторожно протрите. Если пятна не взошли, повторите эту процедуру еще раз и оставьте на 30 минут. Остатки средства уберите влажными салфетками; Хозяйственное мыло. Натрите влажным мылом загрязненные места и оставьте на 30-40 минут. Остатки уберите влажной салфеткой или влажной тряпкой; Пятновыводитель. Прочтите инструкцию и нанесите его на пятно. Подождите указанное количество времени, а затем уберите из куртки остатки влажной салфеткой; Перекись водорода. Это средство подходит далековато не для всех типов ткани. Разведите 3 чайные ложки перекиси водорода в стакане теплой воды и нанесите на пятна. Потрите загрязненные места старой зубной щеткой или ватными дисками. Затем смочите их лимонным соком и оставьте на 20 минут. После чего протрите влажными салфетками; Средство для стирки или мытья посуды. Повесьте куртку на вешалке над ванной. Разведите в воде жидкое стирка или мытье посуды и почистите одежду с помощью мягкой щетки или губки. Остатки моющего средства осторожно смойте, аккуратно стряхните куртку и повесьте сушиться.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!