Как подтвердить страховой стаж, если нет трудовой книжки

Основным источником информации о страховом стаже есть данные из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. До внедрения персонифицированного учета основным документом была трудовая книжка. Об этом пишет sud.ua.

При отсутствии трудовой книжки или при наличии в ней неточных данных стаж можно подтвердить следующими документами:

- данным персонифицированного учета

- справками и выписками из информационных систем предприятий

- приказами и сведениями о зарплате

- трудовыми договорами с отметками о выполнении

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Для разных категорий граждан предусмотрены специфические документы:

Для предпринимателей:

- документы об уплате страховых взносов

- свидетельства об уплате единого налога

- данные персонифицированного учета

Для военнослужащих:

- военный билет

- справки от территориальных центров комплектования

- документы из военных архивов

Для других случаев:

- дипломы и свидетельства об обучении

- свидетельства о рождении ребенка (для подтверждения ухода за ребенком)

- справки от МВД (для сотрудников полиции)

Если документы отсутствуют из-за ликвидации предприятия или его расположения на оккупированной территории, стаж может быть подтвержден показаниями не менее двух свидетелей, работавших вместе с заявителем и имеющих документальное подтверждение собственной работы за этот период.

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