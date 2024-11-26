Як підтвердити страховий стаж, якщо немає трудової книжки

Основним джерелом інформації про страховий стаж є дані з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. До впровадження персоніфікованого обліку головним документом була трудова книжка. Про це пише sud.ua.

За відсутності трудової книжки або при наявності в ній неточних даних, стаж можна підтвердити наступними документами:

- даними персоніфікованого обліку

- довідками та виписками з інформаційних систем підприємств

- наказами та відомостями про зарплату

- трудовими договорами з відмітками про виконання

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Для різних категорій громадян передбачені специфічні документи:

Для підприємців:

- документи про сплату страхових внесків

- свідоцтва про сплату єдиного податку

- дані персоніфікованого обліку

Для військовослужбовців:

- військовий квиток

- довідки від територіальних центрів комплектування

- документи з військових архівів

Для інших випадків:

- дипломи та свідоцтва про навчання

- свідоцтва про народження дитини (для підтвердження догляду за дитиною)

- довідки від МВС (для працівників поліції)

Якщо документи відсутні через ліквідацію підприємства або його розташування на окупованій території, стаж може бути підтверджений показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником та мають документальне підтвердження власної роботи за цей період.

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